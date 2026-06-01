پرونده ۳ واحد عرضه کننده کالا‌های صنعتی و ساختمانی به اتهام ظن به قاچاق و احتکار کالا به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان صمت استان گفت: در راستای نظارت بر بازار کالا‌ و خدمات و ضرورت برخورد با متخلفان، پرونده ۳ واحد عرضه کننده کالا‌های صنعتی و ساختمانی به اتهام ظن به قاچاق و احتکار کالا با ارزش ریالی ۷۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

تهوری افزود: فعالان اقتصادی اعم از صنفی و غیرصنفی، تجار و بازرگانان که اقدام به خرید و نگهداری کالا می کنند باید موجودی خود را در انبار رسمی که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت است نگهداری کنند.

وی گفت: همچنین باید ورود و خروج کالا درسامانه جامع تجارت ثبت شود.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان صمت استان گفت: در شرایط فعلی بازار، نظارت‌ها تشدید و با متخلفان باقاطعیت برخورد خواهد شد.