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دانش آموزان آبادهای در مسابقات قرآن، عترت و نماز چهارده گانه فارس ، ۸۰ مقام برتر را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دانش آموزان شهرستان آباده توانستند در مسابقات مرحله نیمه نهایی فارس که با حضور شهرستانهای آباده، اقلید، خرمبید و شهر سده به میزبانی سده برگزار شد، ۸۰ رتبه برتر را از آن خود کنند.
دانش آموزان پسر این دوره از مسابقات، ۴۱ رتبه اول تا سوم و دانش آموزان دختر ۳۹ رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.