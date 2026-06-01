دانش آموزان آباده‌ای در مسابقات قرآن، عترت و نماز چهارده گانه فارس ، ۸۰ مقام برتر را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دانش آموزان شهرستان آباده توانستند در مسابقات مرحله نیمه نهایی فارس که با حضور شهرستان‌های آباده، اقلید، خرمبید و شهر سده به میزبانی سده برگزار شد، ۸۰ رتبه برتر را از آن خود کنند.

دانش آموزان پسر این دوره از مسابقات، ۴۱ رتبه اول تا سوم و دانش آموزان دختر ۳۹ رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.