مردم همیشه در صحنه ی مازندران، با حضور حماسی خود در تجمعات شبانه، استکبار ستیزی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند و خواهان همراهی و همدلی در عرصه‌ی جنگ اقتصادی شدند.

مردم همیشه در صحنه ی مازندران، با حضور حماسی خود در تجمعات شبانه، استکبار ستیزی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند و خواهان همراهی و همدلی در عرصه‌ی جنگ اقتصادی شدند.

مردم ولایت‌مدار مازندران در شب نود و دوم شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، با برگزاری تجمعی گسترده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید انقلاب اسلامی، اعلام کردند.

همچنین مازنی‌ها در تجمع‌های شب‌های اقتدار مصرف بهینه انرژی را نوعی دفاع از کشور عزیزمان ایران بیان کردند.

مردم در میدان اقتدار ضمن تاکید صرفه جویی در مصرف انرژی گفتند: ما دوش و بردوش هم در کنار دولت ایستاده‌ایم تا ایران همیشه پایدار و روشنی داشته باشیم.

گزارش از مهدی حسن پور :