به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان رودسر در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از ماینر‌های قاچاق در داخل یک منزل واقع در شهر کلاچای، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

بنابر این گزارش در بازرسی از این خانه ۸ دستگاه ماینر به همراه ۴ دستگاه سانتیفیوژ و یک دستگاه کیس مربوطه کشف و توقیف شد.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم ۴۴ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.