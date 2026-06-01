رئیس بنیاد ملی علم ایران از تخصیص اعتبار یک هزار میلیارد تومانی برای جبران افت رتبه علمی کشور و حمایت ویژه از ۲۰ دانشگاه برتر خبر داد و گفت: در این طرح که برای نخستین بار به‌صورت «مؤسسه‌محور» اجرا می‌شود، اولویت از کمیت مقالات به سمت «کیفیت و مرجعیت علمی» تغییر یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا هرمزی‌نژاد در نشست تشریح «برنامه ملی جهش جریان‌سازی، هدایت و شتاب‌دهی برونداد‌های علمی باکیفیت»، با تحلیل دلایل نزول رتبه علمی ایران در سال‌های اخیر، راهکار دولت برای خروج از این وضعیت را تبیین کرد.

هشدار نسبت به افت رتبه علمی؛ بودجه‌های دانشگاهی کفاف پژوهش را نمی‌دهد

هرمزی‌نژاد با تایید روند کاهشی تولیدات علمی ایران در پایگاه‌های بین‌المللی، این اتفاق را نتیجه مستقیم فشار‌های مالی به دانشگاه‌ها دانست.

وی گفت: وقتی بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی دانشگاه‌ها صرف حقوق و دستمزد می‌شود، عملاً بودجه عملیاتی برای پژوهش باقی نمی‌ماند. خروجی این وضعیت، افت رتبه علمی است که امروز کاملاً ملموس شده است.

رئیس بنیاد علم ایران با اشاره به نگاه راهبردی معاونت علمی و ریاست‌جمهوری، افزود: جنگ‌های امروز، جنگ فناوری است و فناوری از دل پژوهش‌های بنیادی در دانشگاه برمی‌آید. اگر دانشگاه را حمایت نکنیم، در رقابت‌های آتی دستِ بالا را نخواهیم داشت.

اختصاص ۳۰ تا ۷۲ میلیارد تومان اعتبار به هر دانشگاه

هرمزی نژاد در ادامه با معرفی مدل جدید حمایتی این مجموعه از پژوهشگران دانشگاه‌ها اظهارکرد: بر اساس رتبه‌بندی ISC، ۲۰ دانشگاه برتر کشور شامل ۱۱ دانشگاه وزارت علوم و ۹ دانشگاه علوم پزشکی که سهم ۸۰ درصدی در تولید علم کشور دارند، انتخاب شده‌اند.

وی افزود: برخلاف روال معمول بنیاد که با شخص پژوهشگر در ارتباط بود، در این برنامه اعتبار به صورت مستقیم به "مؤسسه" تخصیص می‌یابد تا دانشگاه‌ها بر اساس مزیت‌های تخصصی خود برنامه ارتقا تدوین کنند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران گفت: سقف اعتبار تخصیص یافته به دانشگاه‌ها بین ۳۰ تا ۷۲ میلیارد تومان متغیر است که در گام نخست، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به صورت علی‌السویه (پایه) به تمامی ۲۰ دانشگاه اختصاص یافته و مابقی بر اساس عملکرد و رتبه آنها پرداخت خواهد شد.