مدیرامور آب و فاضلاب مهاباد گفت: دو هزار کنتور جدید آب شرب تا پایان امسال برای مشترکان شهری و روستایی در مهاباد تعویض و نصب شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، عمر فتحی‌نژاد با بیان اینکه این طرح کاملا رایگان و اولویت با صنایع پرمصرف است گفت: سال گذشته ۹۳۰ کنتور جدید برای مشترکان مهابادی تعویض و نصب شد.

رئیس خدمات مشترکان امور آب و فاضلاب مهاباد هم گفت: در این طرح ماهانه حدود دویست کنتور جدید مشترکان تعویض می‌شود.

مولود رحمتی افزود: کنتور‌های خرابی که در سیستم ثبت شده است در اولویت تعویض قرار دارند.

مدیر امور آب و فاضلاب مهاباد نیز خاطرنشان کرد: میانگین مصرف آب هر فرد در مهاباد پارسال ۲۲۸ لیتر در شبانه روز بود که این رقم در استان ۱۹۰ لیتر برای هر فرد در شبانه روز است.

عمر فتحی نژاد تأکید کرد: گرچه بارش‌های مناسبی در منطقه ثبت شد و منابع آبی مهاباد هم وضعیت مناسبی دارند، اما همچنان صرفه‌جویی باید در اولویت همشهریان باشد.