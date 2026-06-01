به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از اجرای طرح های زیرساختی تأمین آب شرب زائران اربعین در مرز تمرچین خبر داد.

مجتبی نجفی در جلسه ستاد اربعین استان که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، مرادی مشاور وزیر نیرو در امور اربعین حسینی، اسدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به افتخار خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات در سال‌های گذشته، آمادگی کامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین اعلام کرد.

وی با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های تأمین آب مرز تمرچین اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح‌ها در سه فاز در حال انجام است که در فاز نخست، پروژه بهسازی چشمه کهنه‌خانه با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی افزود: فاز دوم شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای سه کیلومتر خط انتقال و احداث مخزن ذخیره ۱۰۰ مترمکعبی برای آبرسانی به مرز تمرچین است که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نجفی ادامه داد: در فاز سوم نیز اجرای ۹ کیلومتر خط انتقال آب از سد سیلوه، احداث پکیج تصفیه‌خانه آب و احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی در دست اجراست که این بخش از پروژه تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تأکید کرد: در صورت تأمین و تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، طرح های یادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید و زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی پایدار به زائران اربعین در مرز تمرچین فراهم خواهد شد.