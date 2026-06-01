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مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح سنجش ملی سلامت روان بهزیستی در استان گفت: افراد بالای ۱۸ سال می توانند در این طرح شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کرمی از افراد بالای ۱۸ سال دعوت کرد با مراجعه به سامانه سنجش سلامت روان سازمان بهزیستی به آدرس https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen وضعیت خود را ارزیابی کرده و در صورت نیاز از خدمات تخصصی مشاوره و روانشناختی بهرهمند شوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مرحله اول غربالگری بر پایه یک ابزار ۹ سؤالی استاندارد برای سنجش اختلال استرس حاد ASD طراحی شده است و پاسخ به پرسشهای مطرح شده به متخصصان کمک میکند تا افراد دارای نشانههای اولیه آسیب روانی را شناسایی کنند.
وی ادامه داد: افرادی که در این مرحله در گروههای دارای خطر متوسط یا بالا قرار بگیرند وارد مرحله دوم میشوند. در این بخش ارزیابی تخصصیتری با استفاده از پرسشنامه استاندارد PCL-۵ انجام میشود این ابزار برای سنجش شدت علائم تروما و احتمال ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه PTSD مورد استفاده قرار میگیرد.
کرمی افزود: بر اساس نتایج بهدستآمده، افراد در سه سطح کمخطر، متوسط و پرخطر دستهبندی میشوند. افراد کمخطر توصیهها و آموزشهای لازم را برای حفظ سلامت روان دریافت میکنند. برای افراد دارای خطر متوسط، مداخلات کوتاهمدت روانشناختی و مشاورهای در نظر گرفته میشود و افرادی که در گروه پرخطر قرار میگیرند برای دریافت خدمات تخصصیتر ارجاع شده و تحت پیگیری فعال و مستمر قرار میگیرند.
وی ادامه داد: بهزیستی در تلاش است با استفاده از بسترهای آنلاین دسترسی مردم به خدمات غربالگری سلامت روان را تسهیل کند و علاوه بر کاهش بار بیماریهای روانی از تحمیل هزینههای سنگین درمانی در سالهای آینده جلوگیری کند.
کرمی گفت: متخصصان حوزه سلامت روان معتقدند مداخله زودهنگام یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از مزمن شدن آسیبهای روانی است به گفته آنان بسیاری از افرادی که پس از بحران دچار اضطراب، بیخوابی یا علائم استرس میشوند در صورت دریافت حمایتهای اولیه میتوانند بدون ورود به مراحل شدیدتر بیماری به شرایط عادی بازگردند.