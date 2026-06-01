پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشبرد طرحهای فناورانه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنایع نفت و نیرو برای عبور از موانع کنونی ازجمله ناترازی انرژی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا، با بیان اینکه امروز حوزه انرژی به دلیل حساسیتهای فوقالعاده در صدر اولویتهای ملی قرار دارد، بیان کرد: رفع ناترازی و تأمین پایدار برق و گاز در اولویت قرار دارد. این هدف از طریق متنوعسازی سبد تولید انرژی، نوسازی و هوشمندسازی شبکههای انتقال و توزیع بهمنظور کاهش تلفات و همچنین جمعآوری حداکثری گازهای همراه محقق میشود.
وی افزود: سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میتواند با ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، هماهنگی میانبخشی و رفع تداخلات میان دستگاههای اجرایی، خلأ راهبردی موجود را پر کند. مأموریتهای این سازمان در حوزههای مدیریت تقاضا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین، بهطور مستقیم با امنیت ملی و رفاه عمومی گره خورده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند صنعت و شرکتهای دانشبنیان، تصریح کرد: پیشبرد طرحهای فناورانه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنایع نفت و نیرو برای عبور از موانع کنونی ضروری است. در کنار این موارد، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها در استانهای متأثر از جنگ، باید در اولویت پیگیری کمیسیون انرژی قرار گیرد.
بهرامی گفت: ما به دنبال همافزایی حداکثری با دولت هستیم تا بتوانیم با اصلاح ساختارها و اولویتبندی دقیق، چالش ناترازی انرژی را به فرصتی برای تقویت تولید ملی و امنیت انرژی کشور تبدیل کنیم.