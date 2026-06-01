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تدوین و تجدید نظر ۱۱ استاندارد در کمیته برنامهریزی کودها و سموم به اداره کل استاندارد خوزستان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان گفت : کمیته برنامهریزی کودها و سموم، با حضور مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، کارشناسان، متخصصان، نمایندگان انجمنها و سازمانهای مرتبط و نیز نمایندگان دفتر تدوین ادارهکل استاندارد استان، بهصورت مجازی برگزار شد.
رضا قیصی پور افزود : در این کمیته، ۱۷ عنوان پیشنهاد استاندارد از سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، تدوین و تجدیدنظر ۱۱ استاندارد مرتبط با سموم و آفات کشاورزی، در راستای اولویتهای سازمان ملی استاندارد ایران و با توجه به اهمیت ایمنی مواد غذایی و استانداردسازی محصولات کشاورزی، به استان خوزستان واگذار و در دستور کار این ادارهکل قرار گرفت.
وی گفت : با عنایت به رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه استانداردسازی محصولات و جلب مشارکت صاحبنظران و متخصصان در تدوین استانداردهای کاربردی و مورد نیاز جامعه، تمامی ذینفعان، خبرگان و کارشناسان مرتبط میتوانند در صورت تمایل، آمادگی خود را برای مشارکت در این فعالیت ملی به کارشناسان مربوطه در ادارهکل استاندارد خوزستان اعلام کنند.