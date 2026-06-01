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معاون وزیر راه و شهرسازی از شناسایی بیش از ۳۱۶ هزار متقاضی واجد شرایط در طرح حمایت از خانواده خبر داد و اعلام کرد که فرآیند تأمین اراضی و قراردادهای واگذاری برای متقاضیان در شهرهای کشور با سرعت در حال انجام است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آخرین وضعیت تأمین زمین در طرح جوانی جمعیت خبر داد.
نبیان گفت: از میان ۳۱۶ هزار متقاضی شناسایی شده، تاکنون زمین برای بیش از ۱۶۰ هزار واحد در شهرهای کشور تأمین شده است.
وی افزود: از این میزان زمینهای تأمین شده، ۷۸ هزار متقاضی تاکنون زمین خود را تحویل گرفتهاند و بقیه متقاضیان که زمینهایشان تأمین شده، هماکنون در مرحله طی کردن فرآیند اخذ قرارداد هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تأمین زمین برای سایر متقاضیان از طریق اراضی در حال آمادهسازی و الحاق به روستاها دنبال میشود.
وی همچنین از تأمین زمین در شهرکهای مسکونی مصوب و سایر روشهای قانونی برای پوشش نیاز متقاضیان یاد کرد.
نبیان خاطرنشان کرد این آمار تنها شامل شهرهایی است که تحت مدیریت مستقیم سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارند و اراضی واگذارشده در روستاها و شهرهای جدید در آمار مذکور لحاظ نشده است.
این اقدامات در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده صورت میگیرد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای طرحهای حمایتی مختلف در قالب این قانون ملی است.