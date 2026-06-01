معاون وزیر راه و شهرسازی از شناسایی بیش از ۳۱۶ هزار متقاضی واجد شرایط در طرح حمایت از خانواده خبر داد و اعلام کرد که فرآیند تأمین اراضی و قرارداد‌های واگذاری برای متقاضیان در شهر‌های کشور با سرعت در حال انجام است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آخرین وضعیت تأمین زمین در طرح جوانی جمعیت خبر داد.

نبیان گفت: از میان ۳۱۶ هزار متقاضی شناسایی شده، تاکنون زمین برای بیش از ۱۶۰ هزار واحد در شهرهای کشور تأمین شده است.

وی افزود: از این میزان زمین‌های تأمین شده، ۷۸ هزار متقاضی تاکنون زمین خود را تحویل گرفته‌اند و بقیه متقاضیان که زمین‌هایشان تأمین شده، هم‌اکنون در مرحله طی کردن فرآیند اخذ قرارداد هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تأمین زمین برای سایر متقاضیان از طریق اراضی در حال آماده‌سازی و الحاق به روستاها دنبال می‌شود.

وی همچنین از تأمین زمین در شهرک‌های مسکونی مصوب و سایر روش‌های قانونی برای پوشش نیاز متقاضیان یاد کرد.

نبیان خاطرنشان کرد این آمار تنها شامل شهرهایی است که تحت مدیریت مستقیم سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارند و اراضی واگذارشده در روستاها و شهرهای جدید در آمار مذکور لحاظ نشده است.

این اقدامات در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده صورت می‌گیرد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای طرح‌های حمایتی مختلف در قالب این قانون ملی است.