به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی ابراهیمی با اشاره به آمادگی ناوگان برداشت افزود: در عملیات برداشت غلات و دانه‌های روغنی شهرستان، حدود ۱۰ کمباین بومی و بیش از ۱۳۰ کمباین غیربومی مشارکت خواهند داشت.

وی تأکید کرد: برنامه ریزی لازم برای تسریع در برداشت و جلوگیری از خسارت احتمالی انجام شده و روند برداشت به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

این دانه روغنی به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی استان و استقبال کشاورزان، سطح قابل توجهی از مزارع استان را به خود اختصاص داده و پیش بینی شده امسال ۵ هزار تن دانه روغنی کاملینا از سطح ۵۵۰۰ هکتار از اراضی استان برداشت شود.