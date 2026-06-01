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استاندار ایلام از تصویب مرز چیلات به عنوان دومین گذرگاه رسمی استان خبر داد و گفت با موافقت طرف عراقی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، این مرز بهزودی برای تردد کالا و مسافر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست بررسی زیرساختهای مرز چیلات با اشاره به اقدامات انجامشده برای فعالسازی این مرز در حوزه تردد کالا و مسافر اظهار داشت: با پیگیریهای صورتگرفته و موافقت طرف عراقی، مرز چیلات به عنوان دومین گذرگاه رسمی استان ایلام به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای زیرساختی در این مرز با سرعت در حال انجام است، افزود: طرح های مربوط به تأمین آب، برق، گاز و فیبر نوری بر اساس برنامهریزیهای انجامشده تا پایان خردادماه سال جاری تکمیل خواهند شد.
استاندار ایلام ادامه داد: طرح محوطهسازی این مرز به وسعت یکهزار و ۸۰۰ متر مربع برای استقرار ۱۲ دستگاه اجرایی از جمله گمرک، پلیس مهاجرت، حملونقل و پایانهها در دست اجراست و بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.
کرمی با اشاره به موقعیت راهبردی و ممتاز مرز چیلات تصریح کرد: نشستهای متعددی با طرف عراقی برگزار شده و مقرر است تا هفته آینده، کانکسها و سازههای مورد نیاز از سوی طرف مقابل در نقطه صفر مرزی مستقر شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساختها و استقرار دستگاههای اجرایی، زمینه بهرهبرداری رسمی از این مرز و توسعه مبادلات اقتصادی و تردد مسافران فراهم شود.