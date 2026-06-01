به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: چندین سال درصدد پیگیری، احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این مرکز بودیم و با تمهیدات اندیشیده‌شده، این مرکز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

سید محمد صالحی بهبهانی افزود: مرکز رادیوتراپی آبادان با ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار و ۳۵۰ مترمربع زیربنا در مجتمع آموزشی - درمانی آیت‌الله طالقانی راه اندازی خواهد شد.

او ادامه داد: با بهره‌برداری از این مجموعه، مردم منطقه برای پیگیری درمان یکی از صعب‌العلاج‌ترین بیماری‌ها نیازی به مراجعه به مناطق دیگر نخواهند داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: ۱۵ طرح خدماتی درمانی در جنوب غرب خوزستان آماده افتتاح هستند که به‌زودی و با حضور مسئولان وزارتی و کشوری به‌صورت رسمی بهره‌برداری خواهند شد.