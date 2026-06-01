رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: شعار ما میثاق با امام و بیعت با رهبری است؛ تا زمانی که حضرت امام شهیدمان حضور داشتند، شعارمان همین بود و امروز نیز همین شعار را تحت رهبری معظم انقلاب سر می‌دهیم و این شعار ماست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین انصاری رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت امام با اشاره به سنت دیرینه مسئولان برای تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب، اظهار داشت: همه ساله پیش از ۱۴ خرداد، در طول یک هفته تا ۱۰ روز، وزرا، رؤسای دستگاه‌های مختلف، مسئولان نهادها، سازمان‌های نظامی و قوه مقننه با عشق و علاقه در حرم مطهر امام حضور می‌یافتند، با امام تجدید میثاق می‌کردند و با یادگار امام دیدار داشتند. سخنرانی‌های ایشان نیز همواره در راه تقویت نظام، تقویت رهبری، تحکیم وحدت و تعالی جامعه اسلامی بسیار کارساز و به‌موقع بود.

وی با ابراز تأسف از محرومیت امسال از این فیض، از مردم عزیز تهران و استان‌های همجوار درخواست کرد: در روز ۱۴ خرداد، همان شور حسینی و شور بیعت با پرچم اباعبدالله الحسین (ع) را در حرم مطهر امام ایجاد کنید.

انصاری تأکید کرد: مراسم روز ۱۴ خرداد به طور رسمی از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود؛ با قرائت مداحان اهل بیت و قرائت پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر و مسیر دیپلماسی برای احقاق حقوق ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران در مناسبت‌های مختلف به دیدار رهبر معظم انقلاب مشرف شوند و از فیوضات و سخنان ایشان بهره‌مند گردند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت امام در پایان ضمن دعا برای سلامتی و توفیقات رهبری، بر ضرورت حمایت، بیعت و ترویج پیروی از ایشان در میان مردم تأکید کرد و گفت: ان‌شاءالله روز ۱۴ خرداد برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم ایران افزوده شود تا بگویند ما در همه حال در کنار امام و رهبری هستیم.

آقای انصاری افزود: نماز جمعه این هفته تهران همزمان با روز ۱۵ خرداد، سالروز قیام خونین مردم ایران در سال ۱۳۴۲، در حرم امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.