به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان بندر انزلی در پی اعلام جعل اسکناس در شهرستان، پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی، فرد موردنظر را شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی اولیه ۲۰ اسکناس ۵۰ هزار دیناری، ۶ اسکناس ۱۰۰ دیناری، ۱۷ اسکناس ۲۵ هزار دیناری، ۴ اسکناس ۵۰۰ درهمی و ۱ اسکناس ۵۰۰ یورویی کشف و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.