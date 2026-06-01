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اجلاس سراسری غدیر، میثاق امت با ولایت در آستانه سالگرد ملکوتی امام راحل (ره) و عید سعید غدیر، چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر، این بنیاد در مرکز و نمایندگیهای خود در سراسر کشور با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و قائد شهید امت، حضرت امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) و تجدید بیعت (میثاق) با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، اجلاس سراسری «غدیر، میثاق امت با ولایت» را برگزار میکند.
این اجلاس سراسری علمی با اهتمام بنیاد بین المللی غدیر و نمایندگیهای سراسر کشور، به منظور واکاوی اندیشههای بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره الشریف) و قائد شهید، امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) پیرامون ولایت و امامت، غدیر، حکمرانی علوی، امیرالمؤمنین علیه السلام، آموزههای علوی زمینه ساز بعثت مردم و ضرورت پیروی و پشتیبانی از ولایت فقیه در آستانه عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل (ره) روز چهارشنبه ۱۳ خرداد با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سراسر کشور و تعدادی از سفارت خانههای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف برگزار میشود.