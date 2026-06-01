پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای چهار عملیات انشعابگیری گرم (هاتتپ) در استان گلستان با هدف ارتقای پایداری شبکه گاز شمال کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محیالدین مفخمی مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران گفت: چهار عملیات انشعابگیری گرم در مرکز بهرهبرداری خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با موفقیت پایان یافت و از این طریق، زمینه افزایش پایداری شبکه و ارتقای انعطاف عملیاتی در خطوط لوله فراهم شد.
وی با بیان اینکه این عملیات برای گازرسانی در مواقع ضروری اجرا شده است، افزود: پس از درخواست مراکز بهرهبرداری خطوط لوله برای تقویت پایداری شبکه و افزایش انعطاف عملیاتی، طراحی انشعابهای جدید ازسوی واحد مهندسی در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران تأکید کرد: عملیات انشعابگیری گرم با همکاری مناطق ۴ و ۹ عملیات انتقال گاز، هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و با رعایت کامل دستورعملهای ایمنی، بدون قطعی گاز و براساس زمانبندی ازپیش برنامهریزیشده اجرا شد.
مفخمی با قدردانی از تلاش کارکنان این مناطق تصریح کرد: اجرای موفق این پروژهها، نتیجه همافزایی واحدهای عملیاتی و فنی در مسیر حفظ پایداری شبکه انتقال گاز و تداوم خدمترسانی ایمن و پایدار است.