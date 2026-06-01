به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: این مانور در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و انطباق آموزش‌ های میدانی با رویکردهای نوین و استانداردهای معتبر بین‌ المللی برنامه‌ ریزی شده است.

محسن اسدی افزود: این مانور تخصصی در قالب صعود عمودی تا حداکثر ۲۰ طبقه و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل و دستگاه تنفسی برای همه آتش‌ نشانان منطقه ۵ عملیات برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این تمرین عملیاتی، ۱۴۰ نفر از آتش نشانان منطقه ۵ حضور دارند و در سه روز متوالی از امروز ۱۱ تا ۱۳ خرداد ماه، از ساعت ۹ صبح هر روز، به تمرین صعود تخصصی از طبقات مختلف برج خواهند پرداخت.

اسدی با اشاره به محورهای اصلی این مانور گفت: پایش مدیریت مصرف هوای دستگاه تنفسی، هماهنگی تاکتیکی و بهینه‌ سازی عملکرد فردی و گروهی در شرایط عملیات در برج‌ های مرتفع، ارزیابی تحمل بار عملیاتی و سازگاری بدن، همچنین ارتقای توان بیوانرژی (کارایی انرژی و سوخت‌ رسانی) و بیومکانیک (مهندسی حرکت بدن) از مهم‌ ترین اهدافی است که در این تمرین سه‌ روزه دنبال می‌ شود.

وی با تأکید بر اینکه این مانور یک تمرین عملیاتی است و حادثه واقعی در کار نیست، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده حضور آتش نشانان و خودروهای امدادی در محدوده برج آرمیتاژ، نگران نباشند و مطلع باشند که این اقدامات در چارچوب آموزش‌ های میدانی و ارتقای توانمندی‌ های عملیاتی کارکنان سازمان انجام می‌ شود.

اسدی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مانور، افزایش آمادگی تیم‌ های عملیاتی برای مواجهه با حوادث احتمالی در ساختمان‌ های بلندمرتبه، بهبود سرعت عمل و ایمنی در عملیات‌ های صعود و همچنین به‌ روزرسانی مهارت‌ های تخصصی آتش نشانان بر اساس آخرین استانداردهای بین‌ المللی است.