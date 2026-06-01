فولاد مبارکه با عرضه ۲۰۰ هزار تن ورق گرم در ۴ خرداد و کاهش ۳ هزار تومانی قیمت در تابلو بورس کالا، سیاست عرضه‌های متوالی خود را که از ابتدای اردیبهشت آغاز کرده بود، با موفقیت ادامه داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فولاد مبارکه از ابتدای اردیبهشت‌ با اتخاذ سیاست عرضه‌های متوالی، گام‌های مؤثری در جهت تنظیم بازار برداشته است.

در تازه‌ترین اقدام، عرضه ۲۰۰ هزار تنی ورق گرم در تاریخ ۴ خردادماه، با کاهش ۳ هزار تومانی قیمت بر روی تابلو گامی مؤثر در تنظیم بازار ورق بود.

حمل پرحجم تعهدات روز‌های گذشته در کنار عرضه‌های پیاپی این شرکت در بورس کالا با قیمت‌های رقابتی، به تنظیم مؤثرتر بازار کمک کرده است.

این اقدامات در کنار کاهش نرخ ارز در روز‌های اخیر می‌تواند برای مصرف‌کنندگان نهایی امیدبخش باشد.