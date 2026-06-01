به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید ابوذر حسینی گفت: با حضور شبانه رئیس اداره و عوامل یگان حفاظت باغملک در منطقه تنگ‌کرد و در پی گشت‌زنی‌های مستمر و رصد میدانی مأموران این اداره، عامل قطع درختان، کوره ذغال و محل تهیه ذغال شناسایی و در دام مأموران اداره منابع طبیعی افتاد.

وی افزود: در این عملیات شبانه، پس از حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت در منطقه و بررسی دقیق عرصه، متخلفین مرتبط با قطع درختان و تهیه ذغال شناسایی شدند و اقدامات لازم برای مستندسازی تخلف و پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.

حسینی تصریح کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باغملک ضمن قدردانی از همکاری و حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت، تأکید می‌کند با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و انفال الهی، برخوردی قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و اجازه هیچ‌گونه سودجویی به متخلفان داده نخواهد شد.