در آیین پنجاه و یکمین سال تاسیس اداره کل نوسازی مدارس؛ بر تحقق عدالت آموزشی و توجه به نیاز‌های مناطق کمتر برخوردار تاکید شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استاندار کرمان در مراسم پنجاه و یکمین سال تاسیس نوسازی مدارس تاکید کرد: بایدبا عبور از نگاه سنتی به ساخت مدرسه ، ساختمان‌های هوشمند، فناورانه و سازگار با محیط زیست و منطبق با نیاز‌های نسل جدید مدنظر باشد.

محمدعلی طالبی افزود:مدرسه، مهمترین زیرساخت توسعه کشور است که آثار و نتایج آن برای جامعه ماندگار خواهد بود.

وی با تاکید بر تحقق عدالت و توجه به نیاز‌های مناطق کمتر برخوردار؛ درحوزه فضا‌های آموزشی افزود:اقدام خوب مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در نهضت مدرسه‌سازی باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گسترش یابد.