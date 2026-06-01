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در آیین پنجاه و یکمین سال تاسیس اداره کل نوسازی مدارس؛ بر تحقق عدالت آموزشی و توجه به نیازهای مناطق کمتر برخوردار تاکید شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استاندار کرمان در مراسم پنجاه و یکمین سال تاسیس نوسازی مدارس تاکید کرد: بایدبا عبور از نگاه سنتی به ساخت مدرسه ، ساختمانهای هوشمند، فناورانه و سازگار با محیط زیست و منطبق با نیازهای نسل جدید مدنظر باشد.
محمدعلی طالبی افزود:مدرسه، مهمترین زیرساخت توسعه کشور است که آثار و نتایج آن برای جامعه ماندگار خواهد بود.
وی با تاکید بر تحقق عدالت و توجه به نیازهای مناطق کمتر برخوردار؛ درحوزه فضاهای آموزشی افزود:اقدام خوب مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی در نهضت مدرسهسازی باید به بنگاههای کوچک و متوسط نیز گسترش یابد.