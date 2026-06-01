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واحد دیالیز بیمارستان قائم اسدآباد با مشارکت و حمایت مالی خانواده خیر نیکاندیش، حاج علیخان بلندی، نوسازی و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس بیمارستان قائم اسدآباد گفت: به همت خانواده حاج علیخان بلندی و به منظور ارتقای سطح خدمات درمانی به بیماران نیازمند، ساختمان واحد دیالیز بیمارستان با اعتباری افزون بر ۸ میلیارد تومان به شکل کامل نوسازی و بهسازی شد.
رامین لطفی با اشاره به اهمیت بهبود زیرساختهای درمانی برای رفاه حال بیماران خاص افزود: بیماران دیالیزی به دلیل شرایط ویژه جسمانی، نیازمند محیطی استاندارد و تجهیزات مناسب هستند.
با این اقدام ظرفیت پذیرش این واحد افزایش یافته و اکنون این بخش توانایی ارائه خدمات به ۴۰ بیمار دیالیزی به صورت ماهیانه را داراست که گامی مهم در جهت کاهش دغدغههای بیماران و خانوادههای آنها در شهرستان اسدآباد محسوب میشود.