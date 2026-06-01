میدری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، با بیان اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روند دریافت مزایای بیمه بیکاری را تسهیل کرده است گفت: متقاضیان می توانند از طریق ۶ هزار دفتر پیشخوان دولت در کشور برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند ،در زمینه ثبت نام متقاضیان شرط پایان خدمت و پایان رشته تحصیلی حذف شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی حرفه ای در کشورهای دیگر دوره بازآموزی نیروی کار برای افرادی که بیکار شده اند اجرا می کند افزود: با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستیم تا این سازمان مثل دیگر کشورها نقش خود در بازسازی نیروی انسانی و برگشت نیروها به کار را به خوبی ایفا کند.