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بر اساس اعلام کارگروه اشتغال ، استان سمنان با ایجاد ۱۵ هزار و ۶۷۹ فرصت شغلی فراتر از تعهد اعلام شده شغل ایجاد کرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در جلسه کارگروه اشتغال استان سمنان اعلام شد: پارسال از مجموع ۱۲ هزار و ۸۶۷ فرصت شغلی تعهدشده برای دستگاههای اجرایی استان، ۱۵ هزار و ۶۷۹ فرصت شغلی ایجاد شده است؛ آماری که نشاندهنده عملکرد فراتر از تعهد استان در حوزه اشتغال است.
بر این اساس شهرستانهای گرمسار و آرادان سال گذشته ۹۱ درصد افزایش اشتغال داشتهاند. همچنین بخش صنعت و معدن بیشترین تعهد اشتغال را در میان دستگاههای اجرایی استان به خود اختصاص داده بود.
همچنین از مجموع فرصتهای شغلی ایجادشده، ۴۷ درصد به بانوان و ۵۳ درصد به آقایان اختصاص داشته است.
استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت شغلی برای همه اقشار جامعه گفت: ضروری است دستگاهها برای همه گروهها، از افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم تا فارغالتحصیلان دانشگاهی، شغل ایجاد کنند.
محمدجواد کولیوند با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت اشتغال افزود:دستگاهها باید در سال جاری بر ایجاد اشتغال کیفی و پایدار تمرکز داشته باشند.
علی نورانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان هم گفت: تعهد اشتغال سال جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شد و مقرر شد دستگاههای اجرایی برای ایجاد اشتغال تا ۱۵ هزار نفر اقدام کنند.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی بررسی شد. بر این اساس، سال گذشته یکهزار و ۹۵ فقره تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شد و از میان ۲۵۰ طرح معرفیشده به بانک ها، ۱۳۰ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند.
در این جلسه مصوب شد مشاغل خانگی با ایجاد نمایشگاههای فروش در حاشیه شهرها و روستاهایی که در مسیر تردد مسافران هستند ایجاد شود.