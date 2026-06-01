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معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان ۸ طبقه کرج، بر تسریع در تکمیل بخشهای پایانی طرح تأکید کرد و افزود: با تزریق تسهیلات ماده ۵۶، این مرکز درمانی جامع و تخصصی در آستانه بهره برداری است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، از طرح بیمارستان ۸ طبقه کرج بازدید کرد.
این طرح که پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی دارد، در مراحل پایانی تکمیل اتاقهای عمل، محوطهسازی و موتورخانه قرار دارد.
نوذرپور بر لزوم تسریع در اتمام این بخشها تأکید کرد و گفت که با اخذ تسهیلات ماده ۵۶، این بیمارستان در استانه بهره برداری مردم استان البرز قرار دارد.
این بیمارستان در ۸ طبقه احداث شده و دارای بخشهای متنوعی از جمله اورژانس، درمانگاه، داروخانه، فیزیوتراپی، دیالیز، اتاقهای جراحی مجهز، NICU، CCU، بخشهای بستری تخصصی مغز و اعصاب، زنان، زایمان، اطفال، چشمپزشکی و روانپزشکی است.
وی تصریح کرد: تنوع بخشهای درمانی این مجموعه، امکان ارائه خدمات جامع سلامت را به شهروندان کرج و استان البرز فراهم میآورد و بهرهبرداری از آن ، گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای درمانی استان البرز خواهد بود.