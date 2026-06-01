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شهردار یزد گفت : بوستان ۱۳ هکتاری حضرت معصومه (س) به عنوان یکی از بزرگترین بوستانهای اختصاصی بانوان در کشور به زودی در شهر یزد افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محیالدینی گفت: از سالهای دور مطالبه به حقی از سوی بانوان یزدی در خصوص برخورداری از یک فضای اختصاصی ایمن و بانشاط وجود داشت که با پیگیری جدی مدیریت شهری در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر در حال تحقق یافتن است.
ویبا بیان این که این طرح تنها به عنوان یک طرح عمرانی تعریف نشده است، افزود: در طراحی این بوستان به جنبههای متعدد فرهنگی و نشاط اجتماعی، تفریحی، ورزشی و سلامت روح و جسم بانوان در کنار اقدامات عمرانی که باید انجام میشد، توجه ویژهای شده است تا این نیازها به بهترین وجه پوشش داده شود.
وی ادامه داد: احداث زمین چمن طبیعی برای ورزش صبحگاهی، مسیر چمن مصنوعی برای پیادهروی درکنار دریاچه زیبای بوستان، طراحی مسیرهای دوچرخه سواری و پیشبینی دوچرخههای اشتراکی، احداث زمینهای بدمینتون، والیبال، نصب میز تنیس، دارت و شطرنج گوشهای از اقداماتی است که نقش مهمی در افزایش مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی خواهد داشت.
شهردار یزد به طراحی مدرن و زیبای فضای درونی بوستان با حفظ درختان سر به فلک کشیده ۳۰ ساله، کاشت درختان مثمر، هرس درختان و ساماندهی فضای سبز موجود، گلکاری زیبا و تلفیق رنگ و نور برای زیبایی بصری بیشتر، نصب آلاچیق و مبلمان جدید شهری در این بوستان اشاره کرد و اظهار داشت: در این بوستان سعی شده است با تمهیدات اندیشیده شده، به نیازهای بانوان برای داشتن فضایی آرام و با نشاط با هدف ارتقای کیفیت زندگی این قشر تاثیرگذار جامعه پاسخ مناسب داده شود.
محی الدینی از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه بانوان در این بوستان خبر داد و افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری دستگاهای متولی در این زمینه برنامههای متعددی را پیشبینی کرده است و بدون شک این بوستان در آیندهای نزدیک به یکی از مقاصد اصلی بانوان برای گذران اوقات فراغت و فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در شهر یزد تبدیل خواهد شد.