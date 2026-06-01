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پویش «ولیمه مهربانی حجاج» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و حمایت از خانوادههای نیازمند و افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی در موسم حج تمتع، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پویش با مشارکت سازمان بهزیستی و همراهی معنوی سازمان حج و زیارت در تلاش است تا بخشی از هزینههای ولیمه حجاج، به تأمین جهیزیه، هزینههای درمان و کمک به مسکن جامعه هدف بهزیستی اختصاص یابد.
در سالهای اخیر، بسیاری از زائران بیتالله الحرام ترجیح دادهاند به جای برگزاری مراسمهای پرهزینه ولیمه، سهمی در گرهگشایی از مشکلات خانوادههای نیازمند داشته باشند؛ اقدامی که علاوه بر ترویج فرهنگ انفاق و نوعدوستی، آثار اجتماعی گستردهای نیز به همراه داشته است.
برگزارکنندگان این پویش معتقدند روح حج، تنها در اعمال و مناسک خلاصه نمیشود و کمک به نیازمندان و دستگیری از اقشار آسیبپذیر، یکی از جلوههای مهم این سفر معنوی است، بنابراین از حجاج بیتالله الحرام دعوت شده است تا در قالب پویش «ولیمه مهربانی حجاج»، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای حمایت از خانوادههای تحت پوشش بهزیستی اهدا کنند.
حجاج و خیران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی شهر تهران به شماره حساب:۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ شماره شبا: IR ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ شماره کارت:۶۳۶۷۹۵۷۰۴۱۹۸۴۷۲۰ (بنام مشارکتهای مردمی بهزیستی شهر تهران) واریز کنند.
همچنین تحویل اقلام غیرنقدی نیز از طریق ادارات بهزیستی شهرستانهای استان تهران امکانپذیر است.
با مشارکت حجاج در این پویش، بخشی از مشکلات معیشتی، درمانی و مسکن خانوادههای نیازمند کاهش می یابد.