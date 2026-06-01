مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: تا کنون ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است که این عدد تا پایان تابستان به یک میلیون عدد می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با حضور در مانور کشوری «طرح مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه پیش بینی تقاضای مصرف برق به ۶ هزار و ۵۰ مگاوات برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات شبکه در سطح کشور و شهر تهران درحال اجراست است گفت: با اجرای این طرح و برخورد با مصارف غیرمجاز تا کنون ۱۷ گیگابایت در مصرف انرژی کنترل شده است و برنامه داریم این عدد به ۸۰ گیگابایت برسد.

وی تشریح کرد: همچنین کنترل مصارف نامتعارف شهری در دستور کار قرار دارد، زیرا این انشعاب‌ها گرچه مجازی هستند، اما مصارف بیهوده زیادی دارند، برای مثال سال گذشته در راستای کاهش مصارف روشنایی غیرضروری ۱۵۰ هزار لامپ در شهر تهران تعدیل شد.

کامبیز ناظریان در ادامه رصد مصارف مشترکان بزرگ و پرمصرف به صورت برخط و با استفاده از کنتور‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: تا کنون ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است که این عدد تا پایان تابستان به یک میلیون عدد می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پایان گفت: به ازای هر چراغی که بیهوده روشن باشد، یک چراغ ممکن است خاموش شود.