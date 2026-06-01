به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: نیروگاه‌های مقیاس کوچک راه‌حل بزرگ برای عبور از ناترازی برق محسوب می‌شوند.

مهدی زارع خفری یادآور شد: پارسال در استان فارس خانوار‌های دارای نیروگاه‌های خورشیدی با تولید ۲۸ هزار مگاوات ساعت برق خورشیدی حدود هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال درآمد کسب کردند.

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی به ویژه در مقیاس‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قرارداد‌های خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به سامانه مهرسان اشاره کرد و گفت: «مهرسان»، سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی با هدف تسهیل فرآیند راه‌اندازی و بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک، در دسترس مشترکان قرار دارد.

زارع خفری اعلام کرد: خانوار‌ها می‌توانند بدون مراجعه به اداره‌های برق و از طریق دفاتر پیشخوان و یا به طور شخصی در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بررسی شرایط اتصال به شبکه، از سوی همکاران مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان، ضمن برخورداری از تسهیلات، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کرده و از خدمات پیمانکاران مورد تأیید ساتبا برای نصب تجهیزات بهره‌مند شوند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای شروع طرح ساخت نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۳ هزار و ۳۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس متصل شده که با اتصال این تعداد نیروگاه به شبکه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در بخش توزیع استان به ۲۱ مگاوات رسیده است.

استان فارس با برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی در سال یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی خورشیدی محسوب می‌شود.

تابش مناسب خورشید در اکثر مناطق استان سبب شده این استان از ظرفیت بالایی برای ساخت و ایجاد مزارع و نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار باشد.

تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، منبع انرژی پاک، دسترسی آسان، عدم ایجاد آلودگی صوتی و حمایت از سوی دولت از مزیت‌های ساخت سامانه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.