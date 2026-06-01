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مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: در راستای توسعه کشت ارقام اصلاحشده و افزایش بهرهوری در کشاورزی دیم، عملیات کیلگیری و بررسی عملکرد ۶ رقم برتر گندم در روستای ممیلی از توابع بخش شهیون با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بیان کرد : در این طرح که با هدف شناسایی سازگارترین و پربازدهترین ارقام برای اقلیم منطقه اجرا شد، عملکرد ارقام آسمان، آفتاب، آبان، ساورز، قابوس و مهرگان تحت نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
وی ادامه داد: مهندسان ناظر بر این طرح ضمن بررسی وضعیت رشد و مقاومت این ارقام در برابر تنشهای محیطی، نتایج کیلگیری را گامی موثر در جهت امنیت غذایی و بهبود معیشت کشاورزان دیمکار منطقه شهیون ارزیابی کردند.
قمرزاده اضافه کرد: دادههای بهدستآمده از این طرح پس از ارزیابیهای فنی، مبنای توصیه برای کشت مناسبترین ارقام در سالهای آینده قرار خواهند گرفت تا کشاورزان منطقه بتوانند با انتخاب ارقام برتر، عملکرد در واحد سطح خود را به حداکثر برسانند.
این اقدام، نویدبخش بهرهگیری از دانش روز در کشاورزی سنتی و افزایش تابآوری مزارع در برابر تغییرات اقلیمی است.