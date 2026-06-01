در عملیات مشترک شبکه دامپزشکی، پلیس راهور، کلانتری زعفرانیه و واحد آگاهی سبزوار، ۲۶ تن شیر فاسد و غیرقابل مصرف توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: توقیف ۲۶ تن شیر فاسد در راستای اجرای وظایف نظارتی و هدفمند کردن برنامه‌ های مبارزه با جرایم علیه بهداشت عمومی، پس از دستور مستقیم مراجع قضایی و در پی پایش‌ های نظارتی و به دلیل نداشتن گواهی حمل بهداشتی صورت گرفت.

برات الله زیدآبادی افزود: پس از توقیف محموله، نمونه‌ های یادشده برای بررسی‌ های دقیق به آزمایشگاه ارسال شد و نتایج آزمایش‌ ها نشان داد که شیر مورد نظر به دلیل فساد و از دست رفتن ویژگی‌ های بهداشتی، کاملاً غیرقابل مصرف و تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان است.

وی ادامه داد: بر اساس دستور مراجع قضایی، پس از تأیید قطعی فساد محصول، عملیات نابودسازی این مقدار شیر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام شد‌ و پرونده این حادثه برای پیگیری حقوقی و برخورد با عاملان، از طریق واحد آگاهی به مرجع قضایی ارسال شد.