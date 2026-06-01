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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی بازداشتشدگان، تسریع در رسیدگی به پروندهها و رعایت دقیق موازین قانونی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در بازدید از بازداشتگاه پلیس اطلاعات شهرستان عنبرآباد، بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی بازداشتشدگان، تسریع در رسیدگی به پروندهها و رعایت دقیق موازین قانونی تأکید کرد.
مهدی بخشی، در راستای صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای موازین قانونی، از بازداشتگاه پلیس اطلاعات شهرستان عنبرآباد بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، وضعیت بازداشتشدگان و نحوه نگهداری آنان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت رعایت کامل حقوق قانونی افراد تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی در همه مراحل دادرسی و نگهداری متهمان اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی در بازداشتگاهها، یک اصل قانونی و غیرقابل اغماض است و همه دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام ویژه داشته باشند.
بخشی افزود: تسریع در رسیدگی به پروندهها، نظارت مستمر بر وضعیت بازداشتگاهها و رعایت دقیق استانداردهای قانونی، از جمله الزامات مهم در صیانت از حقوق افراد و ارتقای سلامت فرآیندهای قضایی و انتظامی است.
وی تصریح کرد: نظارت میدانی بر بازداشتگاهها با هدف اطمینان از اجرای صحیح قانون، پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی و حفظ حقوق بازداشتشدگان بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.