رقابت ۷ نامزد برای ریاست فدراسیون اسکیت
تایید صلاحیت سوابق مدیریتی ۷ نامزد ریاست فدراسیون اسکیت اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پس از پایان زمان ثبتنام نامزدهای ریاست فدراسیون اسکیت و پس از بررسی مدارک مدیریتی این افراد در نهایت ۷ نفر تایید شدند.
پیش از این علی نصیری، رامین طباطبایی، مریم بخشی، حسین خیرینیا، صادق ظهیرینسب، محمد عجم خراسانی و بهمن محمدرضایی با تایید صلاحیت مدیریتی خود بخت نشستن بر روی صندلی ریاست فدراسیون اسکیت را کسب کرده بودند.
در این میان مدارک مدیریتی ظهیرینسب پس از عدم تایید و درخواست مجدد بررسی، با تایید همراه شد تا تمامی نامزدها این مرحله را سپری کنند.
مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت ۱۶ تیرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.