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مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به یک چوپان مصدوم در منطقه عشایری سخت گذر دره شو شهرستان کوهرنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: خبری مبنی بر حمله خرس به یک چوپان در منطقه عشایری درهشو بازفت شهرستان کوهرنگ دریافت شد.
وی افزود: نجاتگران پس ازانجام اقدامات پیشبیمارستانی مصدوم را پس ازتلاش پنج ساعته به دلیل سختگذر بودن مسیر به مرکز درمانی چمنگلی منتقل کردند.
بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.