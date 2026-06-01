به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا از برپایی دومین نمایشگاه کشوری و نخستین نمایشگاه در استان با عنوان رویداد ملی ایران ۱۴۳۰ در مصلی شهر بابل خبر داد.

بازوند ضمن اشاره به اینکه، این دومین نمایشگاه رویداد ملی ایران ۱۴۳۰ در کشور است گفت: دومین نمایشگاه رویداد ملی ایران ۱۴۳۰ با نمایش ۶ رویداد در غرفه‌های متعدد از صبح سه شنبه۱۲ خرداد ماه در مصلی بابل آغاز و تا ۲۰ همین ماه برای بازدید علاقمندان و مردم شریف شهرستان و استان آماده خدمت است.

وی در نشست خبری رویداد ملی «ایران ۱۴۳۰» و نمایشگاه تجسمی «جوانی جمعیت» که با حضور اصحاب رسانه در مازندران برگزار شد گفت: مسئله جمعیت امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده و نیازمند توجه ویژه همه دستگاه‌ها، نخبگان و رسانه‌ها است.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلای مازندران افزود: با توجه به اینکه وضعیت آماری جمعیت مازندران در سطح کشور نگران کننده است و بعد از گیلان از لحاظ کمی نرخ ازدواج، و پائینی زاد و ولد نیز افزایش طلاق در رتبه دوم قرار دارد، منطبق با داده آماری، شهرستان رامسر وخیم‌ترین نقطه از لحاظ این معیار‌ها و شهرستان میاندرود تقریبا در شرایط بهتر قرار دارد.

سرهنگ پاسدار بازوند مهمترین عامل ایجاد وضعیت خطرناک کاهش جوانی جمعیت کشور و به ویژه مازندران را شکاف ذهنی و عینی واقعیت‌ها دانست.

وی ادامه داد: ظاهر نمایش کسانی و پوچ زندگی دیگران در فضا‌های مجازی، باعث می، شود وضعیت مطلوبی در ذهنیت مردم استان شکل بگیرد که با واقعیات زندگی همان عده در تعارض است.

مصطفی بازوند، این وضع به نمایش درآمده از سبک زندگی طبقات مرفه جامعه در رسانه را، عامل مهمی در ذهنیت بخشی مردم استان با احساس ناتوانی در زندگی یاد کرد که موجب استرس، طلاق، خود کشی و کاهش ازدواج و فرزند آوری می، شود.

این مسئول در سپاه کربلا رسانه را در کم کردن فاصله واقعیات عینی و توهمات ذهنی مردم جامعه موثر خواند و افزود: به همان میزان که رسانه‌های دشمن با ترفند‌های القا سختی زندگی و عدم تامین مخارج همسر و فرزندان به جنک با ایرانی‌ها و در استان، به جنگ مازندرانی‌ها آمده. رسانه‌های متعهد و با ایمان به خدا می‌توانند هنرمندانه، با الهام از آیات، روایات و فرامین ائمه معصومین و بزرگان دینی از برکات زندگی مشترک و فرزندآوری و تکثر آن برای نجات جمعیتی دیار علویان قدم بردارند.

وی خاطر نشان کرد: در صورت آمادگی سایر نقاط و شهرستان‌های مازندران، امکان برپایی این نمایشگاه به منظور بهره مندی راحتر و بهتر همه مردم استان در آن شهرستان وجود خواهد آمد.

در پایان این نشست از تابلوی رویداد ملی جوانی جمعیت ایران در چشم انداز ۱۴۳۰ رونمایی شد.