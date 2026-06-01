به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد : در پی رصدهای مستمر اطلاعاتی و پایش تحرکات مشکوک در مسیر خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی، مشخص شد یک باند سازمان‌یافته با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی اقدام به سرقت و انحراف سوخت از خطوط اصلی و انتقال غیرقانونی آن به خارج از شبکه رسمی توزیع در استان اصفهان می‌کرد.

در این اطاعیه آمده، این اقدامات مجرمانه موجب خسارتی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های انتقال سوخت شده بود؛ که ۵ متهم اصلیِ شبکه قاچاق دستگیر و خودرو‌ها و ادوات سبک و سنگین مورد استفاده در جابه‌جایی سوخت‌های سرقتی نیز توقیف و به مرجع قضایی دلالت داده شدند.