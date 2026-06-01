مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: ۲۵۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن حمایتی این استان با تکمیل زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌زودی آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، رضا خالقی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آمادگی ۲۵۰۰ واحد مسکن حمایتی برای بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خبر داد.

خالقی گفت: اجرای طرح‌های مسکن حمایتی یکی از برنامه‌های مهم دولت برای تأمین سرپناه اقشار واجد شرایط است و تأمین زمین و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم از مهم‌ترین اقدامات در این طرح ها بوده است.

وی افزود هماهنگی با نهادهای خدمات‌رسان برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی همچنان در حال انجام است.

خالقی تصریح کرد واحدهای یادشده با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، بنیاد مسکن و شهر جدید پرند به مرحله نهایی رسیده‌اند.

او توسعه شبکه‌های آب، برق، گاز، راه‌های دسترسی و خدمات عمومی را از اولویت‌های اصلی طرح ها دانست و گفت: تسریع در ساخت و ارتقای کیفیت اجرا در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل واحدهای در حال ساخت و آغاز طرح های جدید خبر داد و تأکید کرد: این طرح‌ها می‌تواند به خانه‌دار شدن خانواده‌های واجد شرایط کمک کند.