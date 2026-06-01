مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به در پیش بودن روز ملی صنعت و معدن، چگونگی ارزیابی واحد‌های برتر صنعت و معدن و انتخاب آنها را به مناسبت این روز تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان گفت: در آستانه این مناسبت، واحد‌های منتخب استانی پس از ارزیابی تخصصی به سطح ملی معرفی خواهند شد و در یک کمیته ارزیابی، واحد‌های برتر استانی و کشوری انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه انتخاب واحد‌های برتر بر اساس شاخص‌های دقیق و چندبعدی انجام می‌شود اظهار کرد: در شرایط ماه‌های اخیر کشور، واحد‌هایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که توانسته‌اند در حوزه تولید، رشد داشته باشند، در تامین مواد اولیه و فروش پایدار عمل کنند و در عین حال اشتغال موجود خود را حفظ کرده و با سلامت از شرایط اقتصادی عبور کنند.

صادقیان ادامه داد: از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب واحد‌های صنعتی و معدنی برتر، توجه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری شرکت‌ها است، واحد‌هایی که در این حوزه‌ها عملکرد موثری داشته باشند در اولویت ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در فرآیند انتخاب، همچنین به محصولاتی توجه می‌شود که برای نخستین‌بار در کشور تولید شده‌اند یا دارای ویژگی‌های خاص و ارزش افزوده بالا هستند.

مدیرکل صمت یزد با تاکید بر اهمیت رشد تولید گفت: با توجه به شرایط موجود، حفظ و تقویت تولید و صیانت از اشتغال از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و واحد‌هایی که در این مسیر موفق عمل کرده باشند، در زمره واحد‌های منتخب قرار می‌گیرند.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم دیگر در ارزیابی واحد‌های صنعتی و معدنی، میزان نفوذ فناوری و عمق ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از محصولات باید با اتکای حداکثری به توان داخل و رعایت اصول مهندسی تولید شده باشند.

صادقیان همچنین به موضوع کیفیت محصولات اشاره کرد و گفت: کیفیت تولیدات، توسعه بازار و توان رقابت‌پذیری در سطح داخلی و خارجی از دیگر معیار‌های مهم در انتخاب واحد‌های برتر است.

وی تاکید کرد: واحد‌های منتخب باید مجموعه‌ای از شاخص‌های رشد تولید، حفظ اشتغال، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و حرکت در مسیر توسعه تجارت را به صورت هم‌زمان محقق کرده باشند.