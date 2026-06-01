به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه استفاده از برق غیرمجاز خسارت‌های فراوانی به شبکه وارد می‌کند، گفت: این انشعابات باعث افزایش تلفات انرژی، تحمیل بار اضافی به شبکه و در برخی موارد ایجاد خاموشی برای سایر مشترکان می‌شود.

رسول روستایی یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح مهتاب را برقراری عدالت در مصرف انرژی عنوان و تاکید کرد: در شرایطی که بخش زیادی از مشترکان هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، استفاده غیرمجاز از شبکه، تضییع حقوق سایر شهروندان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح مهتاب از ابتدای امسال تاکنون ۷۱۵ مورد انشعاب غیرمجاز جمع آوری شده است گفت: اجرای این طرح تاکنون باعث احیاء حدود ۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی شده است.