پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل توانیر گفت: جمعآوری یک دستگاه ماینر در این روزها میتواند به اندازه تامین برق ۱۲ خانه مسکونی به شبکه برق کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از توانیر، محمد الهداد مدیرعامل توانیر در خصوص طرح جمعآوری ماینرها و برقهای غیرمجاز و جمعآوری حدود هزار مگاوات ترانسفورماتور غیرمجاز از سطح شبکه در ایام اخیر گفت: بخشی از این ترانسفورماتورها با ۴۰۰ کیلوولت آمپر ظرفیت بهطور ۲۴ ساعته برق غیرمجاز مصارف کشاورزی، مجموعههای تجاری و خوشنشینها را تامین میکرد که با جمعآوری آنها بخش زیادی از بار پایه و بار نیمهشب شبکه کاهش یافت.
مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش دما و نزدیک شدن به ایام اوج بار تابستان، تصریح کرد: جمعآوری یک دستگاه ماینر در این روزها میتواند به اندازه تامین برق ۱۲ خانه مسکونی به شبکه برق کشور کمک کند.
وی در ادامه آمادگی صنعت برق برای گسترش همکاریها با پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور را با توجه به نقش فعالانه این مرکز در مقابله و جمعآوری ماینرها و برقهای غیرمجاز و برگزاری مانورها و طرحهای عملیاتی دورهای در این خصوص، یادآور شد.
وی با اشاره به اجرای طرح مهتاب برای مقابله با برقهای غیرمجاز طی دو روز در هفته، اجرای این مانورها را یک روز در هفته از سوی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مناطق و استانهای آلوده خواستار شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به آمار برقهای غیرمجاز استانها و شهرهای کشور که مورد رسیدگی قرار نگرفته، از آمادگی صنعت برق برای پیگیری و مقابله با این مراکز در قالب برگزاری مانورهای هفتگی با همیاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور خبر داد و امحاء تجهیزات غیرمجاز در محل را برای جلوگیری از بازگشت ماینرها به چرخه استفاده غیرمجاز، اقدامی ضروری و راهگشا ذکر کرد.
سردار امینی رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل کشور نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت مقابله با ماینرها و برقهای غیرمجاز، از برگزاری مانورها و طرحهای عملیاتی این مرکز در مقابله با این پدیده مخرب در کشور خبر داد که بهطور مستمر اجرا میشود.
سردار امینی تحویل ماینرهای غیرمجاز به سازمان اموال تملیکی را بر اساس ماده ۵۳ قانون عنوان و تصریح کرد: ما نیز معتقدیم هرگونه بازگشت این تجهیزات به چرخه استفاده غیرمجاز، تمامی تلاشها و زحمات تلاشگران این عرصه را بیاثر میکند که به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست و تلاش میکنیم با همکاری توانیر و برگزاری نشستهای کارشناسی، زوایای این موضوع بررسی کنیم و در سطح سیاستگذاری با حضور مرجع قضایی پیگیری و به نتیجه برسانیم.