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در سند جامع عملکرد سال ۱۴۰۴ صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، وضع موجود صنعت، معدن و تجارت استان مستندسازی و شاخصهای مقایسهای آن برای استفاده پژوهشگران، تحلیل و تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سند جامع گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ صنعت، معدن و تجارت استان که در ۱۲ بخش و ۸۱۲ صفحه با عنوان حرکت برای توسعه به صورت دیجیتالی منتشر شده، در دیدار سخاوت خیرخواه مدیرکل صمت استان با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی رونمایی شد.
استاندار آذربایجانغربی در آیین رونمایی از این سند جامع، با قدردانی از تلاشهای مدیرکل و کارکنان صنعت، معدن و تجارت استان در تحقق برنامههای توسعه صنعتی و معدنی بهویژه در حوزه سرمایهگذاری، گفت: تدوین منسجم این فعالیتها به صورت تاریخی و مستند، الگویی مناسب برای مدیران در شفافیت و گزارش به مردم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه این مجموعه یک مرجع کارشناسی دارای مستندات تاریخی برای تحلیل وضعیت موجود و روند پیشرفت بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری استان است، افزود: در این گزارش، وضع موجود صنعت، معدن و تجارت استان مستندسازی و شاخصهای مقایسهای آن برای استفاده پژوهشگران، تحلیل و تدوین شده است.
سخاوت خیرخواه با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه سرمایهگذاری به صورت ویژه در این سند جمعآوری شده، خاطرنشان کرد: فرصتهای اقتصادی مرز و دیگر اقدامات، برنامهها و دستاوردهای سالانه در کلیه بخشهای ماموریتی این دستگاه اجرایی با محوریت حرکت برای توسعه و گزارش به مردم منتشر شده است.
فایل پیدیاف این گزارش برای دسترسی عموم در رسانههای مجموعه صمت استان منتشر شده است.