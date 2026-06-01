به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ آقای احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت، در خصوص افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار داشت: طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را برای تعدیل قیمت به سازمان حمایت ارائه دهند و تنها پس از تایید محاسبات توسط سازمان، قیمت‌های جدید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: این شرکت برخلاف روال قانونی و بدون هماهنگی با سازمان، قیمت‌های جدید اعلام کرده است که این موضوع مورد تایید سازمان حمایت نیست.

شانیان تاکید کرد: این سازمان در مهلت قانونی، قیمت‌های جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت‌های سازمان حمایت، از هموطنان محترم خواست تا اصلاح قیمت‌ها از خرید‌های احتمالی خودداری کنند.