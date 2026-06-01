رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام در بزرگ‌ترین رویداد علمی گروهی دانش‌آموزان کشور تحت عنوان «رویداد ملی نوپایا» خبر داد و ابعاد جدید شبکه تعاملی یادگیری «سپهرجو» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار مسلمی با اشاره به اهمیت کشف استعداد‌ها و نخبه‌پروری در میان نوجوانان اظهار داشت: رویداد ملی نوپایا یکی از بزرگ‌ترین گام‌های علمی و گروهی برای دانش‌آموزان ایران اسلامی است که با رویکرد رشد فردی، خودشناسی و پرورش علمی طراحی شده است. هدف ما در این رویداد، تقویت روحیه تیمی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای مواجهه با چالش‌های علمی و واقعی زندگی است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اعلام خبر تمدید مهلت ثبت‌نام در این رویداد علمی گفت: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های مکرر دانش‌آموزان و مدارس سراسر کشور، مهلت ثبت‌نام در رویداد ملی نوپایا که از ۲۰ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، تا ۳۱ خردادماه تمدید شد.

وی درباره جزئیات این رویداد افزود: «دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم می‌توانند در قالب پنج مسیر علمی متناسب با علاقه خود شامل: علوم پایه، علوم انسانی، ریاضی، تجربی و پژوهشی-کارآفرینی در این مسابقه شرکت کنند.

سردار مسلمی با تأکید بر توجه ویژه به دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: هنرجویان هنرستان‌ها و مدارس فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش می‌توانند در محور تخصصی "پژوهشی-کارآفرینی" به رقابت بپردازند. همچنین سایر دانش‌آموزان نیز می‌توانند این محور را به عنوان یک مهارت جانبی در کنار رشته اصلی خود انتخاب کنند تا با اصول کسب‌وکار و خلاقیت آشنا شوند.

وی مراحل این رویداد را در سه بخش «مقدماتی»، «ارائه آنلاین» و «اختتامیه حضوری» برشمرد و خاطرنشان کرد که در پایان این مسیر، از تلاش، خلاقیت و جسارت علمی تیم‌های برتر با اهدای جوایز ارزشمند تقدیر خواهد شد.

سردار مسلمی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی شبکه تعاملی یادگیری «سپهرجو» پرداخت و آن را بستری نوین برای ارتقای عدالت آموزشی توصیف کرد.

وی در این رابطه اظهار داشت: شبکه تعاملی "سپهرجو" یک فضای آموزشی آنلاین، پویا و کاملاً رایگان است که با شعار همیاری آموزشی راه‌اندازی شده است. در این پلتفرم، دانش‌آموزان می‌توانند سؤالات درسی خود را به طور مستقیم مطرح کرده و از معلمان و همسالان خود پاسخ دریافت کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با دعوت از معلمان دغدغه‌مند و دانش‌آموزان سراسر کشور برای پیوستن به این شبکه گفت: سپهرجو فرصتی بی‌نظیر برای معلمان است تا دانش و تجربه خود را فراتر از مرز‌های کلاس سنتی با دانش‌آموزان سراسر کشور به اشتراک بگذارند. این شبکه کار خود را با دروس تخصصی آغاز کرده و به مرور خدمات آموزشی خود را توسعه خواهد داد.

بر اساس اعلام رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی، عضویت و استفاده از خدمات شبکه تعاملی سپهرجو کاملاً رایگان بوده و علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و ورود به این سامانه می‌توانند به نشانی danajou.com/sepehr مراجعه نمایند.

همچنین دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند از طریق مدارس و نواحی آموزش و پرورش اقدام به ثبت‌نام در رویداد علمی نوپایا نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی نوپایا به نشانی Nopaya.ir یا کانال رسمی این رویداد در پیام‌رسان‌های بله، شاد و تلگرام با شناسه @NoPaya_ir مراجعه نمایند.