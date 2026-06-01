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پرونده تالاب میقان اراک برای ثبت در فهرست بینالمللی کنوانسیون رامسر ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از ارسال پرونده تالاب میقان اراک به وزارت امور خارجه برای طی مراحل ثبت در فهرست تالابهای بینالمللی کنوانسیون رامسر خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تقویت حفاظت و مدیریت پایدار این زیستبوم ارزشمند دانست.
امیر انصاری،با اشاره به وضعیت مطلوب این زیستبوم در سالهای اخیر افزود: جمعیت پرندگان در تالاب میقان روندی افزایشی داشته و بر اساس آخرین سرشماری انجامشده در منطقه شکار ممنوع میقان، بیش از ۲۰ هزار قطعه پرنده بومی و مهاجر در این منطقه ثبت شدهاند.
انصاری حضور پررنگ و رو به افزایش پرندگان مهاجر، استمرار زیست گونههای بومی و تداوم حیات در این پهنه آبی را نشانهای از تابآوری قابل توجه تالاب میقان در برابر تنشهای محیطی بیان کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین با تأکید بر اهمیت این تالاب برای زندگی شهروندان اراکی گفت: تالاب میقان تنها یک زیستبوم ارزشمند نیست، بلکه با سلامت و معیشت مردم اراک ارتباط مستقیم دارد. خشک شدن این تالاب میتواند به تشدید آلودگی هوا و افزایش گردوغبار در منطقه منجر شود؛ از این رو احیا، حفاظت و مدیریت پایدار آن از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت تالاب میقان در کنوانسیون رامسر، علاوه بر تثبیت جایگاه بینالمللی این زیستبوم، میتواند به تقویت سازوکارهای مدیریتی و حفاظتی، ارتقای همکاریهای تخصصی و افزایش ظرفیتهای حمایتی و پایشی برای صیانت بلندمدت از این تالاب ارزشمند منجر شود.