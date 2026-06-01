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رئیس انجمن حمایت از بیماران مبتلا بهاماس دزفول گفت: روزانه ۴ تا ۵ نفر در این شهرستان به تعداد بیماران مبتلا بهاماس اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، الهه رجبی با اشاره به روز جهانیاماس بیان داشت: بر اساس آمار سال گذشته، ۷۵۰ بیمار مبتلا بهاماس در دزفول شناسایی شده و تحت درمان هستند و روزانه بین چهار تا پنج نفر به تعداد بیماران مبتلا بهاماس این شهرستان اضافه میشود.
وی با بیان اینکه تعداد تختهای بیمارستانی برای بیماران اماس محدود است، افزود: در حال حاضر، شاهد ابتلای افراد در سنین مختلف، از کودکان تا افراد بالای ۶۰ سال، به بیماری اماس هستیم.
رجبی ضمن انتقاد از همکارینکردن نهادهای مربوطه با این بیماران، اظهار داشت: یک تیم پزشکی متشکل از ۹ پزشک متخصص با همکاری این انجمن در دزفول تشکیل شده و تحقیقاتی برای شناسایی و درمان بیماران آغاز شده است.
رئیس انجمن حمایت از بیماران مبتلا بهاماس دزفول، بر ضرورت ساخت بیمارستان یا کلینیک ویژه بیماراناماس در دزفول تأکید کرد و افزود: برای درمان این بیماران، لازم است انواع متخصصان در کنار بیماران حضور داشته باشند.
وی درباره کمکهای خیران برای حمایت از بیماراناماس میگوید: خیران اعلام کردهاند اگر زمین تامین شود، کلینیک ویژه بیماراناماس با کمک آنها ساخته خواهد شد.
رئیس انجمن حمایت از بیماران مبتلا بهاماس دزفول خاطرنشان کرد: پیگیریهایی برای اختصاص زمین کلینیک ویژه بیماراناماس از طریق شورای اسلامی شهر انجام شده و مکانی نیز در نظر گرفته شده است که لازم است مسئولان مربوطه، بهویژه دانشگاه علوم پزشکی دزفول، مساعدت لازم را در این زمینه داشته باشند.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول نیز روز شنبه به مناسبت روز جهانیاماس، با حضور در بیمارستان بزرگ دزفول از بخش درمان بیماراناماس بازدید کرد و در جریان مشکلات بیماران قرار گرفت.
بیماریاماس یک اختلال خودایمنی مزمن است که در آن، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به غلاف میلین اطراف رشتههای عصبی مغز و نخاع حمله میکند و باعث اختلال در انتقال پیامهای عصبی و بروز علائم مختلفی مانند خستگی، مشکلات حرکتی، اختلالات بینایی و تغییرات روحی میشود. این بیماری بیشتر در افراد جوان ۲۰ تا ۴۰ ساله و در میان زنان شایعتر است.