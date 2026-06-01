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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
ژاپن ۱ - ۰ ایسلند (گل: کوکی اوگاوا در دقیقه ۸۷)
سنگاپور ۴ - ۰ مغولستان
سوئیس ۴ - ۱ اردن
- برای سوئیس بریل امبولو در دقیقه ۲۸ - پنالتی، دن اندویه ۳۳، گرانیت شاکا ۹ + ۴۵ و کریستین فاسناخت ۷۹ گلزنی کردند و گل تیم اردن را عدی فخوری ۵۲ به ثمر رساند.
چک ۲ - ۱ کوزوو
کیپ ورد ۳ - ۰ صربستان در لیسبون پرتغال
لهستان ۰ - ۲ اوکراین
آلمان ۴ - ۰ فنلاند (گلها: دنیز اونداو در دقایق ۳۴ و ۵۷، فلوریان ویرتز ۴۸ و جمال موسیالا ۶۳)
آمریکا ۳ - ۲ سنگال (گلهای سنگال: سادیو مانه در دقایق ۴۴ و ۵۲)
برزیل ۶ - ۲ پاناما (گلهای برزیل: وینیسوس ژونیور در دقیقه ۲، کاسیمیرو ۳۹، رایان ۵۳، لوکاس پاکیتا ۶۰، ایگور تیاگو ۶۳ - پنالتی و دانیلو ۸۱)
* برنامه - دوشنبه ۱۱ خرداد:
بلغارستان - مونته نگرو در پلوفدیف
پاکستان - امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
مالدیو - افغانستان در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
اسلواکی - مالت در دونایسکا استرادا
ترکیه - مقدونیه شمالی در استانبول
نروژ - سوئد در اسلو
اتریش - تونس در وین
* سه شنبه ۱۲ خرداد:
کلمبیا - کاستاریکا در بوگوتا
کانادا - ازبکستان در ادمونتون
کرواسی - بلژیک در ریه کا
گرجستان - رومانی در تفلیس
مغرب - ماداگاسکار در رباط
ولز - غنا در کاردیف
* چهارشنبه ۱۳ خرداد:
هائیتی - نیوزیلند در فورت لودردیل آمریکا