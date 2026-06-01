به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

ژاپن ۱ - ۰ ایسلند (گل: کوکی اوگاوا در دقیقه ۸۷)

سنگاپور ۴ - ۰ مغولستان

سوئیس ۴ - ۱ اردن

- برای سوئیس بریل امبولو در دقیقه ۲۸ - پنالتی، دن اندویه ۳۳، گرانیت شاکا ۹ + ۴۵ و کریستین فاسناخت ۷۹ گلزنی کردند و گل تیم اردن را عدی فخوری ۵۲ به ثمر رساند.

چک ۲ - ۱ کوزوو

کیپ ورد ۳ - ۰ صربستان در لیسبون پرتغال

لهستان ۰ - ۲ اوکراین

آلمان ۴ - ۰ فنلاند (گل‌ها: دنیز اونداو در دقایق ۳۴ و ۵۷، فلوریان ویرتز ۴۸ و جمال موسیالا ۶۳)

آمریکا ۳ - ۲ سنگال (گل‌های سنگال: سادیو مانه در دقایق ۴۴ و ۵۲)

برزیل ۶ - ۲ پاناما (گل‌های برزیل: وینیسوس ژونیور در دقیقه ۲، کاسیمیرو ۳۹، رایان ۵۳، لوکاس پاکیتا ۶۰، ایگور تیاگو ۶۳ - پنالتی و دانیلو ۸۱)

* برنامه - دوشنبه ۱۱ خرداد:

بلغارستان - مونته نگرو در پلوفدیف

پاکستان - امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

مالدیو - افغانستان در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

اسلواکی - مالت در دونایسکا استرادا

ترکیه - مقدونیه شمالی در استانبول

نروژ - سوئد در اسلو

اتریش - تونس در وین

* سه شنبه ۱۲ خرداد:

کلمبیا - کاستاریکا در بوگوتا

کانادا - ازبکستان در ادمونتون

کرواسی - بلژیک در ریه کا

گرجستان - رومانی در تفلیس

مغرب - ماداگاسکار در رباط

ولز - غنا در کاردیف

* چهارشنبه ۱۳ خرداد:

هائیتی - نیوزیلند در فورت لودردیل آمریکا