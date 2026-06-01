به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: طرح پایش زنبورستان‌های خراسان جنوبی تا پایان خرداد ادامه دارد.

علیزاده افزود: در جریان اجرای این برنامه، وضعیت زنبورستان‌ها از نظر بیماری‌های رایج و همچنین سایر بیماری‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت کلنی‌های زنبورعسل، پیشگیری از شیوع بیماری‌ها، شناسایی به‌موقع کانون‌های احتمالی آلودگی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش اجرا می‌شود.

معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در قالب این پایش، کارشناسان دامپزشکی با حضور در زنبورستان‌های سطح استان، علاوه بر بازدید‌های میدانی، نسبت به بررسی نشانه‌های بیماری، وضعیت عمومی کلنی‌ها و ارائه توصیه‌های فنی و بهداشتی به زنبورداران اقدام می‌کنند.

به گفته علیزاده بررسی بیماری‌های رایج زنبورعسل و نیز رصد سایر بیماری‌های احتمالی، از جمله محور‌های اصلی این طرح است که می‌تواند نقش مؤثری در حفظ جمعیت زنبورعسل، افزایش کیفیت تولید و کاهش خسارات احتمالی در این حوزه داشته باشد.

همکاری زنبورداران در اجرای دقیق این برنامه، زمینه‌ساز دستیابی به نتایج بهتر و ارتقای سلامت زنبورستان‌های استان خواهد بود.