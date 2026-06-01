به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری خود گفت: ایران هر اقدامی لازم باشد برای دفاع از امنیت ملی و هر کاری که متضمن دفاع از حاکمیت منطقه است، انجام می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای صحبتها گفت: رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین رژیم جنایتکار با افزایش حملات به لبنان و فلسطین و نسل کشی و نقض آتش بس در لبنان و شهادت مردم این کشور و اوارگی آنها درحالیکه سازمان ملل تماشایی هست بدون هیچ اقدامی و این اقدام مترتب منطقه و کل جهان خواهد بود و آثار برای صلح جهان احساس می شود و باید عمل بکند. بقایی در پاسخ به خبرنگاری درباره تحولات لبنان گفت: توقف جنگ در لبنان شروط هر اتش بسی هست و ایران خودش را به آن و هر گونه اقدامی برای دفاع از امنیت ایران و منطقه ملزم می داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره توافق درباره برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران گفت: هر وقت لازم باشد درباره مسائل هسته ای کاری کنیم به خوبی می دانیم چطور عمل کنیم. آقای بقائی در نشست خبری افزود: درباره مسائل هسته ای هیچ مذاکره ای انجام نشده است و تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ است اساسا یکی از معضل های مذاکره با هیئت حاکمه آمریکا، تغییر مکرر در مواضع و موضع گیری های متناقض است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: منطقه ما مواجه است با جنگ افروزی مستمر رژیم صهیونیستی که در هشتاد سال گذشته جنگی دائمی علیه کشور‌های منطقه با حمایت آمریکا را به راه انداخته است و تحرکات اخیر نقض مکرر آتش بس است. ما تاکید داریم که آتش بس در لبنان، بخش جدایی ناپذیر خاتمه جنگ است. آمریکا هم آتش بس را نقض می‌کند ادامه محاصره دریایی هم نقض آتش بس تلقی می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله های آمریکا به قشم گفت: نقض آتش بس نشانگر سوء رفتار امریکاست و صرفا بدگمانی ما را به این کشور تشدید می کند. آقای بقائی در نشست خبری افزود: این اقدام های آمریکا، نقض منشور ملل متحد هم هست و ما را مجاز می کند که در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام دفاعی، انجام دهیم.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی درباره دورنمای روابط با چین گفت: دورنمای بسیار روشنی است اشتراک نظر در مسائل مختلف داریم رابطه دوجانبه ما در عرصه تجاری، اقتصادی و سیاسی خوب است و انتخاب آقای قالیباف در پیشبرد روابط با چین نقش مثبتی خواهد داشت.

آقای بقائی درباره موضوع مذاکرات در سفر هیئت ایرانی به قطر گفت: میانجی ما پاکستان است و برخی کشورهای دیگر هم مانند قطر تلاش کردند کمک کنند که تشکر کردیم.سفر هیئت ایرانی به قطر مفید بود و برخی از موضوع ها مانند توقف جنگ، بررسی و درباره مسائل مالی و رفع انسداد پول های مسدود شده کشورمان هم گفتگو شد. نه فقط یکی و دو موضوع بلکه درباره موضوع های مختلف درباره ۱۴ بند در مذاکرات و سفرها گفتگو شده است.

آقای بقائی درباره ادعای غربی ها به ویژه ناتو برای تامین امنیت تنگه هرمز گفت: هر اقدامی که به پیچیده تر شدن اوضاع منطقه منجر شود، عاقلانه نیست و هیچ بازیگر مسئولیت پذیری، خطرپذیری نخواهد کرد که وارد منطقه شود؛ غربی ها و ناتو اگر می خواهند مسئولیت پذیر باشند باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را پاسخگو کنند.

بقایی درباره گمانه زنی درخصوص مذاکرات و آخرین وضعیت مذاکرات گفت: ما از ابتدا می دانستیم و می دانیم در شرایط بی اعتماد مذاکره می کنیم و مذاکره در دل سو ظن آغاز شد و ادامه دارد دیپلماسی جایگزین قدرت نیست و مذاکره خودش نشانه اعتماد بین دو طرف نیست و در شرایطی که طرف متناقض حرف می زند و پیام رسانه ای متناقض می دهد باعث طولانی شدن روند مذاکرات می شود عامل اصلی عدم توافق در منطقه رژیم صهیونیستی و حملات به لبنان تلاش برای جلوگیری از بهبود اوضاع منطقه است و امریکا هم مسئول است و هر اقدام رژیم صهیونیستی در منطقه، مسئولش امریکاست که از آن حمایت می کند.

بقایی درباره مذاکرات درخصوص اورانیوم و صحبتهای ترامپ دراین باره گفت: هر وقت لازم باشد در مورد هسته ای کاری بکنیم خودمان انجام می دهیم و درباره اورانیوم غنی شده هیچ مذاکره ای نکرده ایم و فقط برای پایان جنگ گفتگو کردیم و نقض چندین باره از امریکا شاهدیم و ازطرفی که موضوعات را تغییر می دهد ما هم باید چنین رویکردی داشته باشیم و اینگونه اقدامات امریکا مسیر مذاکرات را باز چالش مواجه می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع مطرح شده در مذاکرات برای پرداخت خسارت به ایران گفت: یکی از موضوعاتی که در مذاکرات مطرح شده برای بازسازی خسارات بوده و الان بیشتر نمی شود حرف زد و اگر توافقی شود که در آن زمان ۶۰ روز مطرح است باید درباره آن صحبت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ایران خود را به هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بس متعهد می‌داند.

بقایی گفت: هم دستگاه سیاست خارجی و هم دیگر اجزای حاکمیت تحولات را به دقت رصد می‌کنیم و هر اقدامی لازم باشد برای دفاع از امنیت ملی و هر کاری که متضمن دفاع از حاکمیت منطقه است انجام خواهیم داد. آتش بس در لبنان مدام نقض می‌شود.

آقای بقائی در نشست خبری افزود: سازمان ملل هیچ تحرکی ندارند و صرفا تماشاچی هستند. این شرایط پیامدهایش نه فقط متوجه منطقه که متوجه جهان خواهد بود. مماشات درباره نسل کشی، آثارش بر صلح و امنیت منطقه و جهانی احساس می‌شود و جامعه جهانی موظف است به مسئولیت هایش عمل کند.

بقایی گفت: ۴ شهروند ایرانی توسط کویت دستگیر شدند و کویت باید طبق کنوانسیون بین المللی دسترسی به آنها را تسهیل کند و انتظار ما این است وضع آنها را مشخص کند و دسترسی کنسولگری ایران را فراهم کند و باعث کدورت بیشتر نشود و قلمرو منطقه توسط امریکا نقض شده و خودداری از استفاده دیگر کشورها برای دخالت در منطقه توسط مداخله گران مانند امریکا لازم است.

سخنگوی وزازت امور خارجه درباره رفع انسداد از پول های ایران گفت: آن چه ایران در برجام تحویل گرفت پول های مسدود شده مردم ایران بود و هیچ طرفی به ایران پول نداد.

آقای بقائی در نشست خبری افزود: ما در پی حقوق تضییع شده ایران هستیم و این که به چه نحوی پول های مسدود شده ایران آزاد شود درحال بررسی است و بانک مرکزی و وزارت خارجه در حال بررسی این موضوع هستند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما همیشه باید تجربه‌های قبلی را در هر حرکتی و در هر فرایندی در آینده، نصب‌العین خودمان قرار دهیم؛ در این تردیدی نیست. گزارش‌هایی که در مورد مداخلات رژیم صهیونیستی در حوادث تأسف‌بار دی‌ماه منتشر شده، چیزی است که همان زمان اعلام شد. همان زمان نهادهای رسمی ما، با تحقیقاتی که انجام دادند، خیلی روشن بیان کردند که پشت این حوادث، طرف‌های خارجی هستند و البته خودشان هم کتمان نکردند.

اگر خاطرتان باشد، مقامات آمریکایی و مقامات رژیم صهیونیستی صراحتاً در همان روزهای نخست و در ایام سال نو میلادی گفتند که ما به مأموران امنیتی رژیم هم که در صفوف تظاهرات‌کنندگان نفوذ کردند، سال نو را تبریک می‌گوییم. بنابراین، چیزی که اکنون گفتند، برای ما عیان و روشن بود؛ اما برای بسیاری از کسانی که شاید تردید داشتند، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، این صرفاً یک قرینه و شاهد اضافه است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به انسجام و وحدت ملی ایرانیان دریغ نکردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله به خوابگاه دختران در روسیه را محکوم کرد و آن را اقدامی مخالف قواعد بین المللی و مصداق جنایت جنگی دانست.

آقای بقائی در نشست خبری توصیه کرد: کشورهای اروپایی رفتار گزینشی و ریاکارانه خود را در قبال نقض های آشکار حقوق بشر کنار گذارند و این نوع اقدام ها را محکوم کنند.

- فرانسه در کنار آمریکا یکی از کشورهای ضامن آتش بس در لبنان است که متاسفانه در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی اقدام تاثیرگذاری انجام نمی دهد.

- مذاکرات مستقیم با آمریکا؛ در دستور کار نیست.طرف آمریکایی حُسنِ نیت لازم را برای پیشبرد روند دیپلماتیک ندارد.

- مشکل در چگونگی انجام مذاکرات نیست، مشکل در تنوع درخواست‌ها، نقض توافق ها، تغییر مکرر نظرها و وجود نداشتن حُسنِ نیت لازم برای روند سیاسی و مذاکراتی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تعامل ایران و عراق گفت: ما یادداشت تفاهم محکمی داریم برای مقابله با تروریسم با عراق و تحولات مرزی با اقلیم کردستان این کشور.

آقای بقائی در نشست خبری ابراز امیدواری کرد که امنیت دو کشور در چارچوب این تعامل دیپلماتیک ، ارتقا یابد.

وی درباره طرح ابراهیم و تعمیم آن به مذاکرات و استقبال سرد از آن هم گفت: این طرح در چارچوب سیطره طلبی رژیم صهیونیستی است و برای منطقه امنیت نمی آورد و از ابتدا برای نسل کشی در فلسطین طراحی شده است.

آقای بقائی همچنین درباره ادعای مقام های آمریکا درباره این که ایران نباید بمب اتمی داشته باشد یادآور شد: موضع ایران درباره سلاح هسته ای روشن است و این که گفته می شود ایران نباید درپی آن باشد نمی تواند مانع از بهره مندی ایران از برنامه هسته ای ایران صلح امیز باشد آمریکا با تکرار ادعاهایش درباره بمب اتمی ایران؛ به جامعه جهانی دروغ می گوید.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین درباره مستقیم یا غیر مستقیم بودن مذاکرات ایران و امریکا تصریح کرد: مذاکرات مستقیم در دستور کار نیست. طرف آمریکایی حسن نیت لازم را برای پیشبرد روند دیپلماتیک، ندارد.

وی افزود: مشکل در چگونگی انجام مذاکرات نیست، مشکل در تنوع درخواست‌ها، نقض توافق ها، تغییر مکرر دیدگاه ها و نبودن حُسنِ نیت لازم برای روند سیاسی و مذاکراتی است.

آقای بقائی درباره اقدام های پیش دستانه ایران در قبال حمله های احتمالی به کشورمان هم گفت: تمهیداتی که می اندیشیم در میدان عمل آشکار خواهد شد و این که ما برای هر رخدادی آماده باشیم تردیدی نیست با توجه به تحول های منطقه، نیروهای مسلح با آمادگی کامل، گام بر می دارند.



سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره آخرین موضوع های مطرح شده در تفاهم احتمالی هم گفت: تبادل پیام میان دو طرف ادامه دارد . به جمع بندی پایانی نرسیدیم و اینکه به چه شکلی به سرانجام برسد و اینکه در اسلام آباد هست یا جای دیگه در زمان مدنظر؛ اعلام خواهد شد.