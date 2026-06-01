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مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: حجم زیاد صادرات کالا و تردد کامیونها از مرز سومار نشان دهنده فعالیت بنگاههای اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در شرایط سخت تحریمی است و همه وظیفه داریم در راستای حمایت از اقتصاد ملی به روان سازی تجاری و مسافری از این مرز کمک کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حسن عباسی در کارگروه مرزهای رسمی کشور که در مرز سومار و با حضور معاون عمرانی استاندار و دبیر ستاد اربعین کشور برگزار شد؛ عنوان کرد: این کارگروه به صورت میدانی به بررسی و ارزیابی مداوم وضعیت تمامی مرزهای استان میپردازد و نمیخواهیم از تهران برای مرزها تصمیمی گرفته شود.
وی افزود: این کارگروه در چهارچوب قانون شرح وظایف عمل میکند و اعضای آن پیرامون وضعیت مرزها انتظارات خود را مطرح میکنند و نظرات و دیدگاههای دستگاههای استانی را میشنوند.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور بر ضرورت فراهم کردن زیرساختهای اولیه در مرزهای رسمی تأکید کرد و ادامه داد: زیرساختها و امکاناتی مانند آب، برق، فیبرنوری، راه دسترسی، پارکینگ خودرویی مجزا، محل مناسب برای استقرار دستگاهها و نیروی اداری مناسب و دیگر امکانات رفاهی، از الزامات اولیه یک مرز زیارتی است.
وی از رونق تجاری مرز سومار ابراز خوشحالی کرد و گفت: حجم بسیار زیاد صادرات کالا و تردد کامیونها از این مرز نشان دهنده فعالیت بنگاههای اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در کشور در شرایط سخت تحریمی است.
عباسی تصریح کرد: همه وظیفه داریم در راستای حمایت از اقتصاد ملی به تسریع در فرآیند روان سازی تجاری و مسافری این مرز کمک کنیم.
وی پیرامون تردد زوار اربعین از سومار گفت: در بعد کلان یک مجموعه کارها و اقدامات باید در قالب یک افق درازمدت و چهارچوب طرح جامع در این مرز به صورت گام به گام انجام شود.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با تاکید بر اینکه برای اربعین امسال باید به مرز سومار فرصت داد در ادامه عنوان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه یک فرصت تا ۱۰ قبل از آغاز اربعین در اختیار استان قرار داده میشود تا امکانات مورد نیاز اولیه برای خدمات رسانی دستگاهها و انجام خواستههای آنها فراهم کند.
وی گفت: در این نشست معاون عمرانی استاندار و دیگر مدیران استانی از برقراری تردد زوار حسینی از مرز سومار و فراهم کردن امکانات اولیه به شکل بسیار جدی حمایت کردند و این کارگروه هم در چهارچوب وظایف قانونی به ارزیابی کارها و اقدامات انجام گرفته خواهد پرداخت.